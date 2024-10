Spari su basi Unifil in Libano, Israele avverte l’Onu: “Spostatevi a nord” (Di venerdì 11 ottobre 2024) (Adnkronos) – Israele è concentrato sulla lotta contro Hezbollah e chiede alle forze dell’Unifil nel sud del Libano di spostarsi a nord. Questa la raccomandazione arrivata poche ore dopo che il quartier generale della missione Onu e due basi italiane sono state raggiunte da colpi di armi da fuoco da parte dell’Idf, le forze di difesa israeliane, provocando il ferimento di due caschi blu. “La nostra raccomandazione è che l’Unifil si sposti di cinque chilometri a nord per evitare pericoli mentre i combattimenti si intensificano e la situazione lungo la Blue Line resta instabile a causa dell’aggressione di Hezbollah”, ha affermato l’ambasciatore israeliano presso le Nazioni Unite, Danny Danon, in una nota. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) (Adnkronos) –è concentrato sulla lotta contro Hezbollah e chiede alle forze dell’nel sud deldi spostarsi a. Questa la raccomandazione arrivata poche ore dopo che il quartier generale della missione Onu e dueitaliane sono state raggiunte da colpi di armi da fuoco da parte dell’Idf, le forze di difesa israeliane, provocando il ferimento di due caschi blu. “La nostra raccomandazione è che l’si sposti di cinque chilometri aper evitare pericoli mentre i combattimenti si intensificano e la situazione lungo la Blue Line resta instabile a causa dell’aggressione di Hezbollah”, ha affermato l’ambasciatore israeliano presso le Nazioni Unite, Danny Danon, in una nota.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Spari su basi Unifil in Libano - Israele avverte l’Onu : “Spostatevi a nord” - (Adnkronos) – Israele è concentrato sulla lotta contro Hezbollah e chiede alle forze dell'Unifil nel sud del Libano di spostarsi a nord. Questa la raccomandazione arrivata poche ore dopo che il quartier generale della missione Onu e due basi italiane sono state raggiunte da colpi di armi da fuoco da parte dell'Idf, le forze di […]. (Periodicodaily.com)

Cosa fanno i militari italiani nelle basi Unifil in Libano - Completano il contingente nazionale una componente di polizia militare dei Carabinieri (sempre a Shama) e una componente dell'Aviazione dell'Esercito. 200 militari: la consistenza massima annuale autorizzata dal nostro Paese è di 1. L'impegno italiano mira all'implementazione di programmi di formazione e addestramento in favore delle forze di sicurezza libanesi con la costituzione di un Centro ... (Agi.it)

Attacco di Israele alle basi Unifil in Libano - le parole del Ministro Crosetto : ”L’Italia non prende ordini da Israele” - Infine, ha concluso: ”Con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni c’è piena intesa sul fatto che la sicurezza dei militari italiani schierati in Libano è la priorità assoluta […]” Foto in copertina: notizie. Stamane ho trasmesso una comunicazione formale alle Nazioni Unite per ribadire l’inaccettabilità di quanto sta accadendo nel Sud del Libano e per assicurare la piena e ... (Metropolitanmagazine.it)