Soggiorni ed esperienze vitivinicole firmate Smartbox (Di venerdì 11 ottobre 2024) L’autunno, si sa, è la stagione del vino per antonomasia: con le giornate sempre più corte, le foglie cambiano colore e iniziano a tingersi di sfumature di giallo e arancione. In questo periodo l’uva raggiunge la sua maturazione ed è il momento ideale per passeggiare tra i vigneti e godersi i Europa.today.it - Soggiorni ed esperienze vitivinicole firmate Smartbox Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) L’autunno, si sa, è la stagione del vino per antonomasia: con le giornate sempre più corte, le foglie cambiano colore e iniziano a tingersi di sfumature di giallo e arancione. In questo periodo l’uva raggiunge la sua maturazione ed è il momento ideale per passeggiare tra i vigneti e godersi i

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Con il Programma Erasmus+ 40 studenti astigiani dell’Istituto Alfieri in trasferta per un mese - Si è da poco conclusa un’esperienza di soggiorno in Irlanda e in Francia per quaranta studenti delle quarte e delle quinte dell’Istituto “V. Alfieri” di ... (atnews.it)

Nuovo look per il sito di VisitBergamo: sezioni riviste e assistente virtuale LUCiA - Il sito innovativo e user-friendly eredita il know-how sviluppato durante l'esperienza di Capitale della Cultura BGBS23 ... (bergamonews.it)

6 giorni alle Lofoten in inverno: le meraviglie silenziose del nord della Norvegia - Un itinerario di viaggio per passare 6 giorni alle Lofoten in inverno tra le meraviglie silenziose del nord della Norvegia ... (sportoutdoor24.it)