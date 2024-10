Puntomagazine.it - Soccorso alpino e speleologico della Campania: Trovato disperso nel bosco dei Camadoli

(Di venerdì 11 ottobre 2024): L'uomo era uscito con il cane e per per raggiungerlo dopo un allontanmento aveva perso il sentiero I tecnici delnon intervenuti nella seratadi ieri per la segnalazione di unneldei Camaldoli a Napoli. A darne notizia una comunicazione giunta ieri sera in redazione. L'uomo era uscito con il cane e per raggiungerlo dopo un allontanamento ha smarrito il sentiero. Una squadra di 3 tecnici dello ha raggiunto intorno alle 20:45 e, constatate le buone condizioni, lo ha riaccompagnato all'auto.