Seriate, esplosione in un deposito: gravissimo un 46enne (Di venerdì 11 ottobre 2024) Seriate. Un’esplosione, le cui cause sono ancora al vaglio dei vigili del fuoco, si è verificata nel pomeriggio di venerdì 11 ottobre a Seriate, in via Comonte 4. L’allarme è scattato poco dopo le 16, quando un passante ha udito una forte deflagrazione e ha immediatamente contattato il numero unico d’emergenza 112: sul posto i carabinieri di Bergamo, i vigili del fuoco del comando centrale cittadino, un’automedica e un’ambulanza. Al momento parrebbe solo una la persona rimasta ferita: si tratta di un uomo di 46 anni che ha riportato ustioni di secondo grado in particolare al volto e al torace e traumi multipli agli arti superiori. Dopo le prime cure prestate sul posto è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII. “Ho sentito un botto fortissimo, come se stesse esplodendo qualcosa – spiega una testimone -. Bergamonews.it - Seriate, esplosione in un deposito: gravissimo un 46enne Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di venerdì 11 ottobre 2024). Un’, le cui cause sono ancora al vaglio dei vigili del fuoco, si è verificata nel pomeriggio di venerdì 11 ottobre a, in via Comonte 4. L’allarme è scattato poco dopo le 16, quando un passante ha udito una forte deflagrazione e ha immediatamente contattato il numero unico d’emergenza 112: sul posto i carabinieri di Bergamo, i vigili del fuoco del comando centrale cittadino, un’automedica e un’ambulanza. Al momento parrebbe solo una la persona rimasta ferita: si tratta di un uomo di 46 anni che ha riportato ustioni di secondo grado in particolare al volto e al torace e traumi multipli agli arti superiori. Dopo le prime cure prestate sul posto è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII. “Ho sentito un botto fortissimo, come se stesse esplodendo qualcosa – spiega una testimone -.

