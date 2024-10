San Giovanni. Oltre 14.000 presenze al My Stufato Festival (Di venerdì 11 ottobre 2024) Arezzo, 11 ottobre 2024 – Sono stati cucinati e serviti Oltre 25 quintali di Stufato alla sangiovannese per il MyStufato 2024: 1281 chilogrammi dalla Pro Loco di San Giovanni e i restanti dagli esercizi commerciali che hanno accolto la manifestazione proponendo la loro versione del celebre piatto. Questo il bilancio della grande iniziativa che, lo scorso week end, ha animato il centro storico della città di Masaccio. Circa 14.000 le presenze. Sono stati due giorni all’insegna del social dining fra buon cibo, divertimento ed emozioni. Piazza Cavour e piazza Masaccio hanno accolto preparazioni che partivano dagli ingredienti del piatto tipico della tradizione accompagnati da una selezione di vini nazionali e locali. Lanazione.it - San Giovanni. Oltre 14.000 presenze al My Stufato Festival Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Arezzo, 11 ottobre 2024 – Sono stati cucinati e serviti25 quintali dialla sangiovannese per il My2024: 1281 chilogrammi dalla Pro Loco di Sane i restanti dagli esercizi commerciali che hanno accolto la manifestazione proponendo la loro versione del celebre piatto. Questo il bilancio della grande iniziativa che, lo scorso week end, ha animato il centro storico della città di Masaccio. Circa 14.000 le. Sono stati due giorni all’insegna del social dining fra buon cibo, divertimento ed emozioni. Piazza Cavour e piazza Masaccio hanno accolto preparazioni che partivano dagli ingredienti del piatto tipico della tradizione accompagnati da una selezione di vini nazionali e locali.

