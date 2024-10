Liberoquotidiano.it - Roma, parla un'occupante a Torre Maura: "Mi chiedono soldi per essere qui"

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) "Io vengo dal Perù, sono qui dal primo giorno. Prima ero a Firenze ma non hanno preso mio figlio a scuola e ho deciso di venire qui". Are è una delle persone che da circa un mese sta occupando uno stabile nel quartiere di. Nel suo racconto la donna offre delle indicazioni molto utili anche per capire in che modo questa comunità, giàdi uno stabile a Cinecittà, si è preparata. Dietro sembra esserci un'organizzazione che chiama i propri connazionali prima delle occupazioni (principalmente disabili e donne con bambini), offre loro ospitalità in cambio di denaro ed evidentemente anche "protezione". " Non ho nulla con me, ho sentito che stavano occupando e mi sono aggregata - racconta - Mi hanno avvisato dei compaesani".