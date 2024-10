Regionali Liguria, Conte: “Pronto a chiudere la campagna insieme a Schlein” (Di venerdì 11 ottobre 2024) Si avvicinano le elezioni Regionali in Liguria del 27 e 28 ottobre e il centrosinistra prova a ritrovare compattezza attorno alla candidatura di Andrea Orlando nonostante le divisioni tra Movimento 5 Stelle e Italia Viva che hanno portato all’esclusione del partito di Matteo Renzi dalla coalizione. Il leader pentastellato Giuseppe Conte apre alla possibilità di una chiusura di campagna elettorale sul palco insieme alla segretaria del Pd Elly Schlein: “Se abbiamo un progetto in comune non ho alcuna difficoltà a fare chiusure con Schlein e con altri che sono coinvolti in questo progetto politico coordinato che ha come candidato Andrea Orlando”, ha detto Conte a Genova a margine di un incontro elettorale. Lapresse.it - Regionali Liguria, Conte: “Pronto a chiudere la campagna insieme a Schlein” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Si avvicinano le elezioniindel 27 e 28 ottobre e il centrosinistra prova a ritrovare compattezza attorno alla candidatura di Andrea Orlando nonostante le divisioni tra Movimento 5 Stelle e Italia Viva che hanno portato all’esclusione del partito di Matteo Renzi dalla coalizione. Il leader pentastellato Giuseppeapre alla possibilità di una chiusura dielettorale sul palcoalla segretaria del Pd Elly: “Se abbiamo un progetto in comune non ho alcuna difficoltà a fare chiusure cone con altri che sono coinvolti in questo progetto politico coordinato che ha come candidato Andrea Orlando”, ha dettoa Genova a margine di un incontro elettorale.

