Regal Rexnord e Berco, Pd favorevole a un tavolo di crisi con tutte le parti sociali (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il partito Democratico ha espresso "piena solidarietà e sostegno ai lavoratori di Regal Rexnord e di Berco duramente colpiti dalla chiusura dello stabilimento di Masi Torello e dall'ennesimo ridimensionamento dello stabilimento di Copparo". E' una nota della Federazione provinciale del Pd a

