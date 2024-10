Ilrestodelcarlino.it - Rapinato sul bus dai bulli armati

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Minacciati a scopo di rapina alle fermate degli autobus per ottenere una manciata di euro come bottino. Aumenta il numero di episodi di questo tipo, in particolare ai danni di giovanissimi studenti. Nei giorni scorsi un caso è stato registrato a Correggio, nella zona del terminal dei bus, dove un gruppetto di ragazzi ha isolato un minorenne appena uscito da scuola, minacciandolo di essere picchiato se non avesse consegnato i soldi che aveva in tasca. Per evitare il peggio, il ragazzino – abitante in un paese della Bassa – ha ceduto i circa venti euro che aveva con sé. E l’altra mattina altro episodio, stavolta a Castelnovo Sotto, ai danni di un adolescente salito in corriera alla fermata situata alle porte del paese. In tre, sui 19 anni di età , lo hanno accerchiato sull’autobus, intimandogli di consegnare i soldi, minacciato pure con un coltello.