“Piedibus”, il Comune chiama i volontari per la gestione del servizio di mobilità sostenibile (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il Comune di Avellino ha pubblicato l’avviso di Manifestazione di interesse per l'individuazione di soggetti disponibili alla gestione del servizio “Piedibus” per l’anno scolastico 2024/2025 https://serviziweb.Comune.avellino.it/katti/public/pap/edoc/download/unico/6500/7833285.La procedura è Avellinotoday.it - “Piedibus”, il Comune chiama i volontari per la gestione del servizio di mobilità sostenibile Leggi tutta la notizia su Avellinotoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ildi Avellino ha pubblicato l’avviso di Manifestazione di interesse per l'individuazione di soggetti disponibili alladel” per l’anno scolastico 2024/2025 https://serviziweb..avellino.it/katti/public/pap/edoc/download/unico/6500/7833285.La procedura è

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nasce la nuova piazza Garibaldi a Napoli : chioschi e attività sociali e culturali. Gestione tra Comune e privati - Oggi la firma tra l'amministrazione comunale e un partenariato di enti, associazioni e imprenditori. La nuova piazza Garibaldi avrà 8 chioschi e ospiterà attività culturali e sociali, per rendere fruibili a tutti gli spazi.Continua a leggere . (Fanpage.it)

"Tornerà al Comune la gestione degli eventi". La Pro Loco perde ’l’esclusiva’ sul Natale - Intanto, quest’anno il budget massimo del Comune per il Natale, compresi quei 15 mila euro, sarà di 120mila euro. La Pro loco si occuperà di buona parte delle prossime iniziative natalizie, per capacità organizzativa e anche perché hanno le casette per i mercatini di loro proprietà. Gino Bartolucci, infatti, si è dimesso da presidente della Pro loco solo dopo il primo anno di mandato di ... (Ilrestodelcarlino.it)

Accordo tra il Comune di Riccione e il Club Nautico per la gestione dell’imbarcazione storica “La Saviolina” - Il Comune di Riccione ha rinnovato il contratto di comodato d'uso con il Club Nautico Riccione per l’utilizzo dell’imbarcazione a motore “La Saviolina”, un bene di particolare interesse storico e culturale, di proprietà comunale. L’accordo, che avrà una durata di due anni con scadenza al 27... (Riminitoday.it)