Quotidiano.net - Perché le aurore boreali ora si vedono anche in Italia?

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Negli ultimi tempi abbiamo assistito a un evento straordinario: l'aurora boreale, tradizionalmente associata ai paesi nordici, ha fatto più volte capolino nei cielini. Questo spettacolo mozzafiato, che fino a poco tempo fa richiedeva un viaggio in Islanda o Norvegia, ora si manifestaalle nostre latitudini. Ma cosa sta succedendo? Cerchiamo di capire insieme le ragioni di questo affascinante fenomeno e cosa possiamo aspettarci per il futuro. Il Sole al centro della scena Il protagonista indiscusso di questa storia è il nostro Sole. La nostra stella sta attraversando una fase di intensa attività, nota come massimo solare, prevista per raggiungere il suo picco nel 2024 o 2025. Questo significa che il Sole sta emettendo una quantità maggiore di particelle cariche, il cosiddetto vento solare, che interagisce con il campo magnetico terrestre creando le spettacolari