Paolini-Zheng oggi, WTA Wuhan 2024: orario, tv, programma partite precedenti, streaming (Di venerdì 11 ottobre 2024) oggi, venerdì 11 ottobre (non prima delle 13.00 italiane) Jasmine Paolini sarà in campo per affrontare i quarti di finale del WTA1000 di Wuhan. Sul cemento cinese la toscana andrà a caccia di altre soddisfazioni, giocando contro la forte padrone di casa, Qinwen Zheng (n.5 del seeding), per conquistare l’accesso alle semifinali dell’evento asiatico. LA DIRETTA LIVE DI Paolini-Zheng (4° MATCH DALLE 5.00) Paolini, reduce dal successo negli ottavi contro la russa Erika Andreeva, ha avuto la certezza di essersi qualificata alle WTA Finals di Riad (Arabia Saudita). Un traguardo inimmaginabile, se si pensa all’inizio dell’annata. Jasmine, però, si è resa protagonista di un percorso straordinario in questo 2024, sublimato dal raggiungimento delle Finali al Roland Garros e a Wimbledon e dalla conquista del titolo 1000 a Dubai in singolare. Oasport.it - Paolini-Zheng oggi, WTA Wuhan 2024: orario, tv, programma partite precedenti, streaming Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 11 ottobre 2024), venerdì 11 ottobre (non prima delle 13.00 italiane) Jasminesarà in campo per affrontare i quarti di finale del WTA1000 di. Sul cemento cinese la toscana andrà a caccia di altre soddisfazioni, giocando contro la forte padrone di casa, Qinwen(n.5 del seeding), per conquistare l’accesso alle semifinali dell’evento asiatico. LA DIRETTA LIVE DI(4° MATCH DALLE 5.00), reduce dal successo negli ottavi contro la russa Erika Andreeva, ha avuto la certezza di essersi qualificata alle WTA Finals di Riad (Arabia Saudita). Un traguardo inimmaginabile, se si pensa all’inizio dell’annata. Jasmine, però, si è resa protagonista di un percorso straordinario in questo, sublimato dal raggiungimento delle Finali al Roland Garros e a Wimbledon e dalla conquista del titolo 1000 a Dubai in singolare.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE Paolini-Zheng - WTA Wuhan 2024 in DIRETTA : partita complessa contro l’oro di Parigi - 00. 00 italiane, Gauff-Linette, Alexandrova-Wang e Sabalenka-Frech. Con le due vittorie di questa settimana Paolini ha raggiunto la qualificazione per le WTA Finals di Riad anche se manca l’ufficialità del ranking. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Jasmine Paolini e Qinwen Zheng, incontro dei ... (Oasport.it)

Tabellone Wta 1000 Wuhan 2024 : risultati e accoppiamenti con Paolini - (LL) E. Tomljanovic 6-1 7-6(2) Xin. Yuan 6-4 6-3 (Q) Baptiste b. (11) Samsonova 6-2 6-2 (Q) Tsurenko b. (6) Navarro 6-4 3-6 6-3 (4) Gauff b. (WC) Eala 6-3 6-1 Putintseva b. Tomova 6-1 6-2 (13) Kostyuk b. Dolehide 6-4 6-0 Potapova b. Krueger 1-6 7-6(8) 7-5 Anisimova b. (16) M. Wang 7-6(5) 6-3 (LL) E. (Sportface.it)

LIVE Paolini-Zheng - WTA Wuhan 2024 in DIRETTA : serve l’impresa contro la campionessa olimpica - In questa stagione Zheng sembra aver fatto un definitivo passo in avanti come dimostra la finale agli Australian Open ed il titolo ai Giochi Olimpici di Parigi. Con le due vittorie di questa settimana Paolini ha raggiunto la qualificazione per le WTA Finals di Riad anche se manca l’ufficialità del ranking. (Oasport.it)