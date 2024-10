Pallanuoto, il Telimar all'esordio stagionale in A1 ospita l'Onda Forte: si gioca a Terrasini (Di venerdì 11 ottobre 2024) Dopo oltre un mese di preparazione, con un common training e un torneo amichevole, è arrivato per il Telimar il momento di ripartire con l’attività agonistica ufficiale. Domani, sabato 12 ottobre, prenderà il via il campionato di A1. La prima giornata vedrà il club dell’Addaura ospitare i romani Palermotoday.it - Pallanuoto, il Telimar all'esordio stagionale in A1 ospita l'Onda Forte: si gioca a Terrasini Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Dopo oltre un mese di preparazione, con un common training e un torneo amichevole, è arrivato per ilil momento di ripartire con l’attività agonistica ufficiale. Domani, sabato 12 ottobre, prenderà il via il campionato di A1. La prima giornata vedrà il club dell’Addaurare i romani

