Neres Juan Jesus Politano | il Napoli e la cronaca

(Di venerdì 11 ottobre 2024), il furto subìto da Daviddopo la vittoria sul Parma dello scorso 31 agosto: il Mattino è tornato sulla vicenda. Di seguito un articolo tratto dal quotidiano partenopeo. “Indagini condotte dal pool reati contro il crimine predatorio, c’è una traccia. I banditi sono riconducibili agli ambienti del traffico di stupefacenti, personaggi che si muovono con una certa dimestichezza nella zona di rione Lauro a Fuorigrotta. Le cose sono andate in questo modo.era in un Suv con i finestrini oscurati, ha lasciato il Maradona ed è stato bloccato all’altezza di via Pigna”. Solo in auto “era solo in auto, quando i banditi hanno spalancato la porta e gli hanno puntato l’arma. Il calciatore è stato costretto a consegnare l’orologio (un modello da 100mila euro). Inchiesta condotta da polizia e carabinieri, i quattro malviventi sarebbero spariti dal territorio.