Nations League, tutti i risultati: vincono Germania e Turchia, pareggia l’Olanda in Ungheria (Di venerdì 11 ottobre 2024) I risultati della terza giornata di Nations League giocata venerdì 11 ottobre: ecco come sono andate le partite Si è concluso questo venerdì di calcio giocato con la Nations League protagonista. Arrivano le vittorie di Germania e Turchia con i tedeschi vincenti in Bosnia per 2-1 mentre la squadra di Montella supera l’esame Montenegro di Calcionews24.com - Nations League, tutti i risultati: vincono Germania e Turchia, pareggia l’Olanda in Ungheria Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di venerdì 11 ottobre 2024) Idella terza giornata digiocata venerdì 11 ottobre: ecco come sono andate le partite Si è concluso questo venerdì di calcio giocato con laprotagonista. Arrivano le vittorie dicon i tedeschi vincenti in Bosnia per 2-1 mentre la squadra di Montella supera l’esame Montenegro di

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nations League 2024/2025 - risultati e classifiche - , 21? Muriqi, 48? Rrahmani, 55? Dellova) C2 Romania – Lituania 3-1 (4? Mihaila, 34? Kucys, 87? rig. Duda, 26? Strelec) C1 Svezia – Estonia 3-0 (30? Gyokeres, 40? Isak, 44? Gyokeres) C3 Lussemburgo – Bielorussia 0-1 (76? Gromyko) C3 Bulgaria – Irlanda del Nord 1-0 (40? Despodov) D1 Gibilterra – Liechtenstein 1-2 (8? Walker, 53? Saglam, 97? Scanlon, 104? Hasler) Lunedì 9 settembre A2 Francia – ... (Sportface.it)

Highlights e gol Bosnia-Germania 1-2 : Nations League 2024/2025 (VIDEO) - . GLI HIGHLIGHTS DI BOSNIA-GERMANIA 1-2 The post Highlights e gol Bosnia-Germania 1-2: Nations League 2024/2025 (VIDEO) appeared first on SportFace. Di seguito ecco le immagini salienti della sfida. Il video con gli highlights e i gol di Bosnia-Germania 1-2, match valido per la terza giornata dei gironi di Nations League 2024/2025. (Sportface.it)

Highlights e gol Ungheria-Olanda 1-1 : Nations League 2024/2025 (VIDEO) - Alla Puskas Arena di Budapest, nel gruppo 3 della Lega A, bella partita tra i magiari, che la sbloccano grazie a Sallai nel primo tempo, e gli oranje, molto sottotono ma capaci di pareggiare i conti con l’interista Dumfries quando erano finiti sotto anche di un uomo per l’espulsione di Van Dijk. . Di seguito ecco le immagini salienti della sfida. (Sportface.it)