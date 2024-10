Spazionapoli.it - Napoli, altro messaggio di David Neres a Conte: le ultime

(Di venerdì 11 ottobre 2024) In casa, in attesa della sfida con l’Empoli, bisogna registrare undiad Antonio. Ildi Antonio, nonostante i tantissimi assenti impegnati con le rispettive nazionali, si sta preparando per quando dovrà riscendere in campo dopo la sosta. L’giorno, infatti, i partenopei hanno disputato un allenamento congiunto con la Juve Stabia, terminato con il risultato di 6-5 a favore degli uomini dell’ex ct della Nazionale italiana. Archiviata la sosta per gli impegni delle varie nazionali, dunque, ildovrà difendere il proprio primato in classifica, anche se ha di fronte a sé una gara molto difficile. I partenopei, infatti, saranno di scena allo Stadio Castellani per giocare contro l’Empoli di Roberto D’Aversa.