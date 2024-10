Isaechia.it - Milly Carlucci prende posizione nella diatriba tra Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli: “Ecco cosa cercherò di fare”

Leggi tutta la notizia su Isaechia.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Nonostante la nuova edizione di Ballando con le stelle abbia preso il via solo da due settimane, il clima è già piuttosto acceso e non sono mancati i diverbi tra giurati e concorrenti, in particolare negli ultimi giorni si è consumato un acceso botta e risposta tra. Sin dalla prima puntata, infatti, tra le due non è sembrato scorrere buon sangue e Gabriele Parpiglia ha rivelato che il motivo sarebbe legato al tentativo dello scorso anno da parte didire il posto in giuria di(clicca QUI per leggere). Nel corso della seconda puntata (clicca QUI per leggere), poi,ha giudicato in modo molto critico l’esibizione della, la quale il lunedì successivo a La vita in diretta ha risposto per le rime alla giurata, mostrando tutto il suo disappunto: Lei in diretta ha ridicolizzato la mia esibizione.