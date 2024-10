“Mi sembra doveroso”. Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli a Ballando con le Stelle, parla Milly Carlucci (Di venerdì 11 ottobre 2024) Milly Carlucci manda un avviso a Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli. La conduttrice di Ballando con le Stelle ha deciso di intervenire dopo lo scontro avvenuto nell’ultima puntata tra la giurata e la concorrente. Un confronto continuato anche fuori dagli studi Rai, con entrambe che non hanno risparmiato frecciate piuttosto pesanti. La presentatrice dello show in onda il sabato su Rai Uno è intervenuta a La Vita in Diretta e, rispondendo a una domanda diretta di Alberto Matano, ha spiegato che si occuperà personalmente della vicenda, che ha letteralmente spaccato in due il pubblico del programma. Sonia troppo permalosa o Selvaggia troppo severa nei suoi giudizi verso l’ex moglie di Paolo Bonolis, in gara come ballerina vip? Milly Carlucci ha aggiunto di essersi formata una propria opinione sull’argomento. Leggi anche: “Hanno scelto lei”. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)manda un avviso a. La conduttrice dicon leha deciso di intervenire dopo lo scontro avvenuto nell’ultima puntata tra la giurata e la concorrente. Un confronto continuato anche fuori dagli studi Rai, con entrambe che non hanno risparmiato frecciate piuttosto pesanti. La presentatrice dello show in onda il sabato su Rai Uno è intervenuta a La Vita in Diretta e, rispondendo a una domanda diretta di Alberto Matano, ha spiegato che si occuperà personalmente della vicenda, che ha letteralmente spaccato in due il pubblico del programma.troppo permalosa otroppo severa nei suoi giudizi verso l’ex moglie di Paolo Bonolis, in gara come ballerina vip?ha aggiunto di essersi formata una propria opinione sull’argomento. Leggi anche: “Hanno scelto lei”.

