Meloni incontra con Zelensky: sostegno all'Ucraina (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ieri invece il colloquio di Zelensky con la premier Giorgia Meloni. L'Italia ha confermato il sostegno all'Ucraina. Servizio di Augusto Cantelmi

Bilaterale Italia-Ucraina - Meloni : «Il sostegno militare serve a costruire la pace». Zelensky : «L’invio dei vostri sistema di difesa ha salvato delle vite» – I video - Macron ha anche accennato alla visita al campo militare nell’est della Francia in cui alcuni militari ucraini stanno effettuando una formazione con istruttori francesi: «Ho visto il coraggio e la determinazione dei soldati ucraini della brigata Anne di Kiev, che fanno la formazione con i nostri militari, utilizzando materiali che cederemo loro e che useranno». (Open.online)

Zelensky a Roma - città blindata e strade chiuse per incontro con Papa Francesco e Meloni - la protesta a Villa Pamphilj : “Ospite indesiderato” - Per la capitale saranno giorni movimentati in vista della visita a Roma del leader ucraino Volodymyr Zelensky. Ieri ha incontrato la premier Giorgia Meloni a Villa Pamphili per il suo classico discorso all'Italia alla “continua ricerca di armi”. Oggi il presidente ucraino incontrerà Papa Francesco i . (Ilgiornaleditalia.it)

Zelensky tour in Europa - l’abbraccio con Meloni e il piano per la vittoria VIDEO - . obiettivo del tour è quello di assicurarsi l'aiuto e il sostegno politico e militare dei leader occidentali prima dell'inverno e illustrare loro il piano della vittoria, che contiene dei punti controversi come il via libera a fornire a Kiev armi a lungo raggio per attaccare il territorio russo L'articolo. (Ildifforme.it)