L'uscita dal Carrefour, il tram e la coltellata: il mistero di Manuel Mastrapasqua, ammazzato dopo il lavoro (Di venerdì 11 ottobre 2024) L'ultima traccia di lui in vita, per ora, è in un frame di una telecamera di videosorveglianza in zona Maciachini a Milano. È da poco passata la mezzanotte, è da poco iniziato venerdì 11 ottobre. Manuel Mastrapasqua, 31 anni compiuti il 25 marzo scorso, nessuna ombra in un passato normalissimo Milanotoday.it - L'uscita dal Carrefour, il tram e la coltellata: il mistero di Manuel Mastrapasqua, ammazzato dopo il lavoro Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) L'ultima traccia di lui in vita, per ora, è in un frame di una telecamera di videosorveglianza in zona Maciachini a Milano. È da poco passata la mezzanotte, è da poco iniziato venerdì 11 ottobre., 31 anni compiuti il 25 marzo scorso, nessuna ombra in un passato normalissimo

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Manuel Mastrapasqua - chi era il 31enne accoltellato e ucciso a Rozzano. Incensurato - lavorava in un supermercato : «Era serio ed educato» - Stava tornando a casa dal lavoro Manuel Mastrapasqua, il 31enne ucciso la scorsa notte a Rozzano, alle porte di Milano. Sono formalmente ancora tutte aperte le ipotesi sull'omicidio,... (Leggo.it)

Chi è Manuel Mastrapasqua - il giovane accoltellato e ucciso di notte a Rozzano : rientrava dal lavoro in tram da Milano - Se si sia trattato di un omicidio ad opera di un balordo che ha aggredito un bravo ragazzo che rientrava a casa dal lavoro oppure di qualcosa d'altro, come una rapina. Anche se non lo vedevo da tempo. Verosimilmente tornando a casa ha preso l'ultima corsa del tram 15 che parte attorno alle due da Milano, dal capolinea di Piazza del Duomo. (Ilgiorno.it)

Manuel Mastrapasqua : chi è il giovane aggredito e ucciso a Rozzano mentre rientrava dal lavoro - Chi lo conosceva Manuel lo ricorda come un bravissimo ragazzo. A scoprire il corpo è stata una pattuglia dei carabinieri in transito che ha immediatamente chiesto l'intervento del 118. "Veniva con me al liceo Calvino era serio, educato e molto tranquillo. E qui sarebbe stato aggredito da uno sconosciuto: colpito con un violento fendente, è crollato al suolo in una pozza di sangue. (Ilgiorno.it)