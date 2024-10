Linkiesta.it - L’unico campo largo è quello di chi attacca Israele falsificando i numeri

Leggi tutta la notizia su Linkiesta.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Sono sicuro che il segretario di PiùEuropa, Riccardo Magi, non si è affidato alle veline di Hamas per denunciare lo «sterminio di quarantaduemila civili palestinesi». Ne sono sicuro per due motivi. Primo, perché quando Magi ammollava alle agenzie la sua dichiarazione idiffusi da Hamas riuscivano a essere più bassi di quelli agitati dal segretario di PiùEuropa. Secondo, perché nemmeno Hamas – né quando Magi non andava alla Sinagoga di Roma, né mai – ha osato arrivare a tanto e cioè a sostenere che quei morti sono tutti civili. Magi è uno dei tanti democratici che ha democraticamente ritenuto di disertare la commemorazione del pogrom del 7 ottobre, e buon pro gli faccia.