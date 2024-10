Lo chef milanese che progetta moto e ricette (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ha un sorriso accogliente e modi pacati, questo giovane chef che non doveva esserlo. La sua carriera era lanciata verso altri settori, decisamente diversi da quelli dei fornelli, ma la passione ha avuto la meglio sugli studi e ha portato Guido Paternollo, ingegnere milanese laureato al Politecnico, a scegliere una cucina dopo aver testato il mondo delle moto, che continua comunque a far parte del suo tempo libero. Ma è nella sua nuova casa professionale, il ristorante rinnovato all’interno di uno degli hotel più celebri della città , il Park Hyatt, a due passi due dalla Galleria Vittorio Emanuele, nel pieno centro dello shopping e nell’olimpo dei grandi luoghi del passeggio, che questo chef riesce a esprimersi al meglio, dopo aver affiancato chef prestigiosi nelle loro cucine: nel suo curriculum ci sono infatti Enrico Bartolini, Marc Veyrat e Alain Ducasse. Linkiesta.it - Lo chef milanese che progetta moto e ricette Leggi tutta la notizia su Linkiesta.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ha un sorriso accogliente e modi pacati, questo giovaneche non doveva esserlo. La sua carriera era lanciata verso altri settori, decisamente diversi da quelli dei fornelli, ma la passione ha avuto la meglio sugli studi e ha portato Guido Paternollo, ingegnerelaureato al Politecnico, a scegliere una cucina dopo aver testato il mondo delle, che continua comunque a far parte del suo tempo libero. Ma è nella sua nuova casa professionale, il ristorante rinnovato all’interno di uno degli hotel più celebri della città , il Park Hyatt, a due passi due dalla Galleria Vittorio Emanuele, nel pieno centro dello shopping e nell’olimpo dei grandi luoghi del passeggio, che questoriesce a esprimersi al meglio, dopo aver affiancatoprestigiosi nelle loro cucine: nel suo curriculum ci sono infatti Enrico Bartolini, Marc Veyrat e Alain Ducasse.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lo chef milanese che progetta moto e ricette - Attenzione: non diciamo semplicemente nel senso di “facile”, perché faremmo un torto alla brigata che per arrivare a quel risultato lavora sodo e a lungo: ma è una questione di atteggiamento mentale. Eppure, nessuno dei piatti qui è fine a sé stesso, non c’è manierismo o bisogno di esibizione. E forse è proprio questa la cifra stilistica che più di tutte ci colpisce in questo giovane cuoco del ... (Linkiesta.it)

Cambia il ristorante milanese di Niederkofler : lo chef Alberto Toè a fine anno lascia Horto - Un eventuale uscita autunnale - secondo i rumors - avrebbe potuto incidere sul mantenimento della stella (una rossa e una verde), dunque il cambio a gennaio 2025 dovrebbe congelare. Non c'è il nome del sostituito, ma Toè passerà il testimone a un altro cuoco allievo di Niederkofler, come annuncia la stessa proprietà : «Al termine del suo mandato, la direzione della cucina passerà a un nuovo chef, ... (Gamberorosso.it)