Libano, Israele attacca i caschi blu dell’Onu: colpite basi italiane. Tensione Roma-Tel Aviv (Di venerdì 11 ottobre 2024) Negli ultimi giorni, l’attenzione mondiale è stata puntata sulla crescente Tensione lungo il confine tra Libano e Israele. L’operazione militare israeliana, iniziata il 29 settembre, ha portato l’esercito dello Stato ebraico a condurre un intervento in territorio libanese per contrastare Hezbollah, ma nelle ultime ore gli sviluppi hanno assunto una piega inaspettata e drammatica. L’escalation ha raggiunto un nuovo picco quando Israele ha colpito deliberatamente alcune postazioni della missione di pace Unifil (United Nations Interim Force in Lebanon), scatenando una crisi diplomatica internazionale senza precedenti.La missione Unifil, attiva dal 1978 e composta da contingenti militari di diverse nazioni, ha il compito di monitorare la fragile tregua lungo la Linea Blu, il confine tra Israele e Libano. Ilfogliettone.it - Libano, Israele attacca i caschi blu dell’Onu: colpite basi italiane. Tensione Roma-Tel Aviv Leggi tutta la notizia su Ilfogliettone.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Negli ultimi giorni, l’attenzione mondiale è stata puntata sulla crescentelungo il confine tra. L’operazione militare israeliana, iniziata il 29 settembre, ha portato l’esercito dello Stato ebraico a condurre un intervento in territorio libanese per contrastare Hezbollah, ma nelle ultime ore gli sviluppi hanno assunto una piega inaspettata e drammatica. L’escalation ha raggiunto un nuovo picco quandoha colpito deliberatamente alcune postazioni della missione di pace Unifil (United Nations Interim Force in Lebanon), scatenando una crisi diplomatica internazionale senza precedenti.La missione Unifil, attiva dal 1978 e composta da contingenti militari di diverse nazioni, ha il compito di monitorare la fragile tregua lungo la Linea Blu, il confine tra

