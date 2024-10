L'ex prefetto Bruno a processo: "Sotto il rullo compressore non ci vado, pronto a difendermi" (Di venerdì 11 ottobre 2024) "Sotto il rullo compressore non ci vado, sono pronto a difendermi". L'ex prefetto Giovanni Bruno all'uscita dall'aula 1 del tribunale di Viterbo dopo il rinvio a giudizio per falso, imputazione legata alle elezioni comunali di Corchiano nel 2021 e a un matrimonio celebrato durante la pandemia. A Viterbotoday.it - L'ex prefetto Bruno a processo: "Sotto il rullo compressore non ci vado, pronto a difendermi" Leggi tutta la notizia su Viterbotoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) "ilnon ci, sono". L'exGiovanniall'uscita dall'aula 1 del tribunale di Viterbo dopo il rinvio a giudizio per falso, imputazione legata alle elezioni comunali di Corchiano nel 2021 e a un matrimonio celebrato durante la pandemia. A

