Le Dolce Vita: il trio italiano che conquista le scene internazionali (Di venerdì 11 ottobre 2024) Le Dolce Vita: il trio italiano che conquista le scene internazionali Un fenomeno musicale in continua ascesa tra hit e palchi internazionali Le Dolce Vita, composto da Eleonora Porciatti, Marina Ardimento e Ilaria Andreini, continua a conquistare le scene internazionali grazie al loro sound travolgente e alla loro energia contagiosa. Dopo aver raggiunto un grande successo in Sudamerica, collaborando con il famoso trio Natalino e reinterpretando il celebre brano "Grande Amore", il trio si prepara a un nuovo importante debutto. L'atteso debutto de Le Dolce Vita in Romania Il 15 novembre 2024 segnerà una data storica per Le Dolce Vita, che si esibiranno per la prima volta in Romania presso il Teatro Casa De Cultura a Studentilor di Cluj Napoca. L'evento, molto atteso dai fan locali e dagli appassionati di tutto il mondo, promette di essere una vera festa della musica.

