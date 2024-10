Lavori fognari a Bari: divieti e limitazioni al traffico in alcune zone di Carrassi e Madonnella (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il Comune di Bari ha disposto, per l'esecuzione di Lavori riguardanti impianti idrici e fognari in città, divieti e limitazioni alla viabilità per alcune zone di Carrassi e Madonnella, valide da lunedì 14 ottobre a venerdì 18.Nel dettaglio è prevista l’istituzione temporanea della chiusura al Baritoday.it - Lavori fognari a Bari: divieti e limitazioni al traffico in alcune zone di Carrassi e Madonnella Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il Comune diha disposto, per l'esecuzione diriguardanti impianti idrici ein città,alla viabilità perdi, valide da lunedì 14 ottobre a venerdì 18.Nel dettaglio è prevista l’istituzione temporanea della chiusura al

