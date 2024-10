La serie sugli 883 di Sydney Sibilia: «I loro testi un mondo da raccontare» (Di venerdì 11 ottobre 2024) (askanews) – Gli anni ’90, le canzoni cantate ancora oggi dai ragazzi di allora, ma non solo; la vita di provincia e soprattutto una grande amicizia. Racconta la storia di Max Pezzali e Mauro Repetto e le origini del loro successo inaspettato, la serie di Sydney Sibilia Hanno ucciso l’Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883 (Sky Original prodotta da Sky Studios e da Groenlandia), dall’11 ottobre su Sky e in streaming su NOW. Per Sydney Sibilia, che ha partecipato anche alla scrittura, è la prima regia di una serie tv (che ha diretto con Alice Filippi e Francesco Ebbasta): «Era un po’ di tempo che riascoltavo gli 883, qualche anno fa, e all’improvviso ti scatta qualcosa, capisci che tutte quelle canzoni che ti piacevano da piccolo, capisci perché ti piacevano, perché c’era molto di più in quei testi, scopri che dentro c’è un mondo incredibile che vale la pena raccontare». Amica.it - La serie sugli 883 di Sydney Sibilia: «I loro testi un mondo da raccontare» Leggi tutta la notizia su Amica.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) (askanews) – Gli anni ’90, le canzoni cantate ancora oggi dai ragazzi di allora, ma non solo; la vita di provincia e soprattutto una grande amicizia. Racconta la storia di Max Pezzali e Mauro Repetto e le origini delsuccesso inaspettato, ladiHanno ucciso l’Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883 (Sky Original prodotta da Sky Studios e da Groenlandia), dall’11 ottobre su Sky e in streaming su NOW. Per, che ha partecipato anche alla scrittura, è la prima regia di unatv (che ha diretto con Alice Filippi e Francesco Ebbasta): «Era un po’ di tempo che riascoltavo gli 883, qualche anno fa, e all’improvviso ti scatta qualcosa, capisci che tutte quelle canzoni che ti piacevano da piccolo, capisci perché ti piacevano, perché c’era molto di più in quei, scopri che dentro c’è unincredibile che vale la pena».

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L’ex giallorosso Billong ritorna in Italia : giocherà nel girone A di Serie C - . Ora lo attende il Lecco che milita nel girone A di Serie C. Nella sua carriera ha giocato in Slovenia con il Maribor, con cui ha raccolto 4 presenze in UEFA Champions League. Negli ultimi due anni ha giocato con il Cluj in Romania e con il Muangthong United, in Thailandia. Il classe 93? ha raggiunto un accordo con il Lecco firmando un contratto fino al giugno 2025. (Anteprima24.it)

Hanno ucciso l'uomo ragno - la serie sugli 883 è bella come loro : 8 puntate che volano via - Serve una spinta che ha il volto angelicato di Silvia (Ludovica Barbarito). C'è dentro tutto: il romanticismo, l'ambizione, il Game Boy, Maria De Filippi, il due di picche, l'era pre-telefonino, Non è la Rai, la musica dance, il sentirsi sempre inadeguati e alla periferia del mondo, il successo inaspettato, l'Aquafan quando l'Aquafan era l'Aquafan, Marco Masini e “Percheeeé lo faaai”, Alessandro ... (Liberoquotidiano.it)

La serie tv sugli 883 è divertente e nostalgica come una loro canzone - Nel dicembre 1995 Max Pezzali e Mauro Repetto avevano rispettivamente 28 e 27 anni quando pubblicarono la loro ultima canzone insieme, Gli Anni. Una canzone nostalgica, che parla dei tempi che furono con affetto, tenerezza e un pizzico di ironia (ma con "nessun rimpianto, nessun rimorso", per... (Today.it)