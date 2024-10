La Sanità in Campania: cronaca di un tracollo (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il VII Rapporto del servizio sanitario nazionale della Fondazione Gimbe dice che la Sanità campana ha il minor numero di medici e infermieri per numero di abitanti Ilgiornale.it - La Sanità in Campania: cronaca di un tracollo Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il VII Rapporto del servizio sanitario nazionale della Fondazione Gimbe dice che lacampana ha il minor numero di medici e infermieri per numero di abitanti

Cassino - al pronto soccorso un numero insufficiente di Operatrici socio sanitarie - Proprio cosi, da tempo che la scrivente organizzazione sindacale Ugl Salute contesta la carenza di personale OSS al Pronto Soccorso di Cassino, che A fronte di circa 100 accessi giornalieri al pronto soccorso dell'ospedale di Cassino sono presenti appena 3 unità a turno sulla carta, di... (Frosinonetoday.it)

Assistenza sanitaria non urgente : dal 16 settembre c’è il 116117. Cosa è e come funziona il numero unico europeo - I servizi offerti dall'116117 Il numero 116117 consente di accedere a diversi servizi, tra cui: Contattare il servizio di continuità assistenziale (Guardia Medica): disponibile nei giorni feriali dalle 20 alle 8 del giorno successivo, nei fine settimana dalle 8 del sabato fino alle 8 del lunedì, e durante le festività infrasettimanali dalle 10 del giorno prefestivo fino alle 8 del ... (Lanazione.it)

Toscana - dal 16 settembre il numero europeo 116117 per le cure e i bisogni sanitari non urgenti - Una volta entrato a regime, ilnumero 116117 offrirà anche altri servizi, tra cui, telemedicina, consigli sanitari non urgenti, certificati, vaccinazioni, adempimenti burocratici, servizio veterinario, curepalliative e assistenza domiciliare. Una volta a regime il numero sarà attivo 24 ore su 24, sette giorni sette. (Lanazione.it)