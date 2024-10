Ilfattoquotidiano.it - La Russa contro Report: “Capace di qualunque cosa”. E attacca: “La sinistra deve accontentarsi di loro e di La7 per fare politica”

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Duro attacco del presidente del Senato, Ignazio Lail centroe alcuni programmi di informazione nel corso dell’evento promosso da Fratelli d’Italia a Milano, “Far crescere insieme l’Italia”. “La parola insieme spesso viene usata anche dalla, ci sono liste nei comuni”, esordisce Lache cerca poi di farsi suggerire il nome di un comune. E mette in guardia: “Guardate che c’èci fa subito un servizio sono capacissimi di”. Quindi prosegue, divagando rispetto al tema: “Questa mania dei dossieraggi, ne vogliamo parlare? I capigruppo chiedono ogni giorno di far venire in Aula la Meloni, ma nessuno mi sta chiedendo un approfondimento su questa storia dei dossieraggi. In altri contesti sarebbe di una gravità inaudita.