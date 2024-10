La Ricerca Google arricchisce i risultati sulle ricette con molte più informazioni (Di venerdì 11 ottobre 2024) La Ricerca Google migliora lo zapping fra le ricette, ora mostra molte più informazioni permettendo di risparmiare tempo L'articolo La Ricerca Google arricchisce i risultati sulle ricette con molte più informazioni proviene da TuttoAndroid. Tuttoandroid.net - La Ricerca Google arricchisce i risultati sulle ricette con molte più informazioni Leggi tutta la notizia su Tuttoandroid.net (Di venerdì 11 ottobre 2024) Lamigliora lo zapping fra le, ora mostrapiùpermettendo di risparmiare tempo L'articolo Laconpiùproviene da TuttoAndroid.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Google - il Governo valuta lo smantellamento per fermare il monopolio nella ricerca online - Un altro aspetto discusso nel documento riguarda il comportamento degli utenti. Gli utili netti di Google per l’anno fiscale 2023 sono stati altrettanto significativi, raggiungendo 73,8 miliardi di dollari. Nello stesso anno, erano disponibili oltre 2,6 milioni di applicazioni su Google Play, che sono state scaricate complessivamente 113 miliardi di volte. (Quifinanza.it)

Gli Stati Uniti potrebbero smantellare Google e cambiare per sempre il motore di ricerca - Ora il Dipartimento di Giustizia ha confermato che sta valutando misure restrittive, potrebbe chiedere a Google di cedere parti della sua attività come il browser Chrome e il sistema operativo Android. Il tribunale di Washington ha stabilito che l'azienda ha costruito negli anni un monopolio illegale. (Fanpage.it)

Questa scorciatoia per Google Play Store e Google Foto migliora la ricerca - Non tutti sanno che è possibile iniziare subito una ricerca su Google Play Store e Google Foto con un semplice doppio tocco L'articolo Questa scorciatoia per Google Play Store e Google Foto migliora la ricerca proviene da TuttoAndroid. . (Tuttoandroid.net)