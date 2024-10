Amica.it - La collana XXL di Cate Blanchett è più che un gioiello vistoso

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Torna il London film festival con un’edizione ricca di celeb. A brillare in occasione della premiere di Disclaimer, anchedove è protagonista una maxi. L’attrice ha optato per un completo della collezione P/E 2025 di Stella McCartney, caratterizzato da giacca sartoriale e pantaloni eleganti. A impreziosire il look, unain formato XXL realizzata da Stella McCartney in collaborazione con 886 by The Royal Mint. Si tratta di un pezzo unico, intagliato a mano, in oro e argento provenienti da rifiuti elettronici.: tra riciclo e gioielli preziosi L’attrice ama puntare su preziosi vistosi. Al Festival di Venezia 2024 ha optato per un completo di Giorgio Armani Privé con giacca impreziosita da scollo profondo sulla schiena e cascata di perle.