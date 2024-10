La Cavese fa un passo falso, colpaccio Turris al Lamberti: il derby va ai corallini, decide Giannone (Di venerdì 11 ottobre 2024) La Cavese mette alle spalle l’ottima prestazione di Picerno e non riparte, contro la Turris allo Stadio Lamberti arriva la terza sconfitta in campionato. La squadra di Raffaele Di Napoli frena la sua marcia dopo tre risultati utili consecutivi: sul suolo metellino passa la compagine di Torre del Salernotoday.it - La Cavese fa un passo falso, colpaccio Turris al Lamberti: il derby va ai corallini, decide Giannone Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Lamette alle spalle l’ottima prestazione di Picerno e non riparte, contro laallo Stadioarriva la terza sconfitta in campionato. La squadra di Raffaele Di Napoli frena la sua marcia dopo tre risultati utili consecutivi: sul suolo metellino passa la compagine di Torre del

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cavese-Turris oggi in tv : canale - orario e diretta streaming Serie C 2024/25 - La formazione di Cava de’ Tirreni ha trovato un buon pareggio nell’ultimo turno sul campo della capolista Picerno, un risultato che ha dato fiducia all’ambiente metelliano: contro una Turris in grande crisi, che non segna da cinque partite consecutive, potrebbe arrivare il successo che avvicina i neopromossi alla zona play-off. (Sportface.it)

2° turno nel girone C : pari per il Giugliano - ko per Benevento - Casertana e Turris - ok Sorrento e Cavese - Archiviato il 2° turno nel girone C di Serie C, il Giugliano conquista un buon punto ad Avellino e resta imbattuto. I risultati del 2° turno In vetta alla classifica volano Picerno e Audace Cerignola: i lucani, dopo la goleada all’Avellino, sbancano […] L'articolo 2° turno nel girone C: pari per il Giugliano, ko per Benevento, Casertana e Turris, ok Sorrento e Cavese sembra essere il primo su ... (Teleclubitalia.it)