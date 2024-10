“Io non rischio“. La prevenzione nelle piazze (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ventitre gruppi comunali e organizzazioni di protezione civile in piazza per sensibilizzare e informare sulla prevenzione. Domenica 13 ottobre, dalle 9,30 alle 18, piazza Vittoria a Brescia ospiterà “Io non rischio“, la giornata che chiude la Settimana nazionale della Protezione Civile. Saranno presenti 23 gruppi di tutto il territorio provinciale, con 113 volontari partecipanti che diffonderanno la cultura della prevenzione grazie alla quale ciascuno può fare la differenza nella sicurezza propria e di chi gli sta intorno. L’iniziativa si svolgerà in numerose piazze in tutta Italia. A Brescia, in piazza Vittoria, saranno predisposti vari gazebo informativi. Ilgiorno.it - “Io non rischio“. La prevenzione nelle piazze Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ventitre gruppi comunali e organizzazioni di protezione civile in piazza per sensibilizzare e informare sulla. Domenica 13 ottobre, dalle 9,30 alle 18, piazza Vittoria a Brescia ospiterà “Io non“, la giornata che chiude la Settimana nazionale della Protezione Civile. Saranno presenti 23 gruppi di tutto il territorio provinciale, con 113 volontari partecipanti che diffonderanno la cultura dellagrazie alla quale ciascuno può fare la differenza nella sicurezza propria e di chi gli sta intorno. L’iniziativa si svolgerà in numerosein tutta Italia. A Brescia, in piazza Vittoria, saranno predisposti vari gazebo informativi.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Como 1907 in prima linea per la prevenzione : screening gratuiti in piazza per la salute delle donne - L'evento "La prevenzione in piazza," tenutosi il 5 ottobre a Como, ha visto la collaborazione di ASST Lariana e il Comune di Como per promuovere stili di vita sani e la prevenzione sanitaria. Con il sostegno di Como 1907, sono stati sponsorizzati screening mammografici gratuiti, sottolineando... (Quicomo.it)

“Prevenzione atti vandalici” - il Comune ordina un varco motorizzato per i bagni di piazza Cavalli - “Prevenzione vandali”, il Comune di Piacenza ordina un varco motorizzato per i bagni pubblici di piazza Cavalli. Uno step che segue la ristrutturazione dei servizi igienici, nel corso della quale era stata predisposta l'impiantistica per l'installazione di tornelli automatici, in attesa di... (Ilpiacenza.it)

“La prevenzione in piazza” è un successo : Como fa squadra per la salute - Una giornata dedicata alla promozione della salute quella andata in scena oggi, 5 ottobre, nel centro storico di Como. Decine di professionisti della salute, per tutta la giornata, hanno “invaso” cinque piazze del capoluogo comasco: Porta Torre, piazza Perretta, Piazza Grimoldi, piazza Verdi e... (Quicomo.it)