Incidente sul lavoro, operaio precipita e sbatte la testa (Di venerdì 11 ottobre 2024) Incidente sul lavoro in un'azienda a Gallese. È avvenuto intorno alle 15,30 di oggi, venerdì 11 ottobre. Le dinamiche dell'accaduto sono ancora in fase di accertamento ma, stando alle prime ricostruzioni, l'uomo sarebbe caduto e avrebbe sbattuto la testa.Lanciato l'allarme, è stato immediato Viterbotoday.it - Incidente sul lavoro, operaio precipita e sbatte la testa Leggi tutta la notizia su Viterbotoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)sulin un'azienda a Gallese. È avvenuto intorno alle 15,30 di oggi, venerdì 11 ottobre. Le dinamiche dell'accaduto sono ancora in fase di accertamento ma, stando alle prime ricostruzioni, l'uomo sarebbe caduto e avrebbe sbattuto la.Lanciato l'allarme, è stato immediato

