Inchiesta Curve Milan e Inter: ecco quali effetti sta producendo ai due club (Di venerdì 11 ottobre 2024) L'Inchiesta "Doppia Curva" ha messo sotto i riflettori il legame diretto tra Inter e Milan. ecco gli effetti provocati alle due società Pianetamilan.it - Inchiesta Curve Milan e Inter: ecco quali effetti sta producendo ai due club Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) L'"Doppia Curva" ha messo sotto i riflettori il legame diretto tragliprovocati alle due società

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cosa rischiano Inter e Milan? Chiacchio - avvocato : «Sanzioni economiche e squalifiche dei singoli tesserati. L’articolo 4 sulla lealtà sportiva non verrà applicato» - I dettagli Cosa rischiano Inter e Milan in relazione alla vicenda ultras? La Gazzetta dello Sport ha interrogato l’avvocato Eduardo Chiacchio, esperto di diritto sportivo. I RISCHI PER I CLUB – «C’è un perimetro sanzionatorio […]. Le parole di Eduardo Chiacchio, avvocato esperto di diritto sportivo, sui possibili rischi per Inter e Milan nel caso ultras. (Calcionews24.com)

Arresti ultras - l’inchiesta si allarga : l’Antimafia indaga su Milan e Inter - È dunque probabile che dopo la lettura delle carte si procederà alle audizioni dei presidenti dei club milanesi e delle persone utili alla ricostruzione della vicenda”. “La presidente della Commissione Chiara Colosimo mi ha già comunicato per le vie brevi che accoglierà la mia richiesta – ha annunciato il il capogruppo Pd Walter Verini –. (Calcioweb.eu)

Inchiesta ultras Inter e Milan - la verità di Zanetti! Oggi un altro – TS - Va avanti il lavoro degli inquirenti in merito all’inchiesta ultras di Inter e Milan. it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati . Il giocatore dovrà rispondere sull’incontro avvenuto in un bar di Cologno Monzese e ripreso dalle telecamere, con Luca Lucci, l’ex-leader degli ultras milanisti, finito anche lui in carcere. (Inter-news.it)