Ilrestodelcarlino.it - Il Tar rinvia, i consiglieri "surrogati" restano

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Slitta di nuovo tutto. Per la seconda volta il Tar non ha deciso sul "caso Osimo", su quel consiglio comunale "aperto" con decreto regio del 1915. "L’esigenza cautelare può essere soddisfatta con la veloce fissazione dell’udienza nel merito", ha detto il Tar, che ha aggiunto di non voler incidere e interferire sull’ente con un’ordinanza in fase cautelare e quindi deciderà tutto con sentenza il 7 novembre applicando il rito accelerato. Nel corso della Camera di consiglio di ieri mattina infatti il tribunale non ha concesso la sospensiva alle delibere consiliari di surroga di treche si sono dimessi in estate, al cui posto sono entrati in Sala gialla Lanfranco Migliozzi, Fabiola Martini e Francesco Sallustio.