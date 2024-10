Lettera43.it - Il premier spagnolo Pedro Sánchez esorta la comunità internazionale a non inviare armi in Israele

Leggi tutta la notizia su Lettera43.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Ilhato laa cessare l’esportazione diverso. L’appello è arrivato insieme alla condanna delagli attacchi delle forze armate israeliane contro l’Unifil, la forza di mantenimento della pace delle Nazioni Unite in Libano. «Penso che sia urgente, dato ciò che sta accadendo in Medio Oriente, che lasmetta di esportareal governo israeliano», ha detto. «Il governodallo scorso 7 ottobre non esporta alcun tipo di arma o materiale militare in, nessuno», ha aggiunto in una conferenza stampa presso l’Accademia di Spagna a Roma, dopo l’incontro con Papa Francesco. Venerdì mattina l’esercito israeliano ha di nuovo sparato contro una torre dell’Unifil, ferendo almeno due peacekeeper.