Bergamonews.it - Il Natale a Bergamo? Durerà 45 giorni con “Christmas Design”

Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024). Se la pioggia di questifosse stata neve sarebbe stato unmemorabile. Per fortuna non è andata così. Ma alci hanno pensato gli organizzatori di “”, che dal 23 novembre 2024 al 6 gennaio 2025, per ben 45con una serie di iniziative scalderanno il cuore di tutti. Arte, luci e creatività fruibili a tutti in diverse zone della città: da Piazzale Marconi a Viale Vittorio Emanuele II in Città Bassa, da Piazza Vecchia a Piazza della Cittadella in Città Alta, per unallestito a festa sotto una nuova luce. Tra le installazioni esposte i cittadini potranno ammirare opere luminose, new media art, sculture in legno e acciaio site specific e creazioni interattive.