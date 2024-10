Il lavoro nel turismo bergamasco riprende quota: crescono imprese e occupazione (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il lavoro nel turismo bergamasco ha ripreso quota negli ultimi due anni, superando i livelli pre-pandemia del 2019. Se già nel 2022 il comparto della ristorazione aveva recuperato terreno, il 2023 ha visto una crescita importante anche nel settore ricettivo. Il solo settore alberghiero ha registrato un +14,9%, passando dagli 894 dipendenti del 2022 ai 1.027 nel 2023. È quanto emerge dall’Osservatorio sul mercato del lavoro, realizzato da Federalberghi in collaborazione con Fipe e l’Ente bilaterale nazionale del turismo, sulla base di dati INPS 2023. La provincia di Bergamo è ora al terzo posto in Lombardia per numero di addetti nel turismo, con 27.977 occupati (di cui 25.861 nei pubblici esercizi), dietro solo a Milano, che ne conta oltre 105.000, e Brescia con 35.000. Bergamonews.it - Il lavoro nel turismo bergamasco riprende quota: crescono imprese e occupazione Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ilnelha ripresonegli ultimi due anni, superando i livelli pre-pandemia del 2019. Se già nel 2022 il comparto della ristorazione aveva recuperato terreno, il 2023 ha visto una crescita importante anche nel settore ricettivo. Il solo settore alberghiero ha registrato un +14,9%, passando dagli 894 dipendenti del 2022 ai 1.027 nel 2023. È quanto emerge dall’Osservatorio sul mercato del, realizzato da Federalberghi in collaborazione con Fipe e l’Ente bilaterale nazionale del, sulla base di dati INPS 2023. La provincia di Bergamo è ora al terzo posto in Lombardia per numero di addetti nel, con 27.977 occupati (di cui 25.861 nei pubblici esercizi), dietro solo a Milano, che ne conta oltre 105.000, e Brescia con 35.000.

