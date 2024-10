Ilrestodelcarlino.it - Il flop ’porta a porta’. L’attacco di Pulitanò:: "Rifiuti, tempo scaduto. Mezzetti presenti il piano"

(Di venerdì 11 ottobre 2024) "Ildegli annunci è finito: attendiamo cheildi gestione deitanto annunciato in campagna elettorale". E’ Ferdinando, candidato per Fratelli d’Italia in Regione, a rompere gli indugi e a pungolare il sindaco sul delicato tema del porta a porta che scatena, in città, non poche proteste. "Nonostante le promesse fatte dal sindacoall’inizio del suo mandato – dice– quando aveva dichiarato l’intenzione di risolvere il problema dei sacchi della spazzatura abbandonati a terra mettendo in atto un sistema di raccolta più decoroso e funzionale, siamo arrivati a ottobre e la situazione della raccolta differenziata a Modena non ha visto i miglioramenti annunciati. Ildegli annunci è terminato: ora è necessario che il sindacoildeiche aveva largamente pubblicizzato in campagna elettorale".