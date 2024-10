Il Centro Direzione dopo le 17 diventa un deserto: vi spiego come riqualificarlo e rilanciarlo (Di venerdì 11 ottobre 2024) Nella galleria Caos 48 (Stefano Nasti e Fabrizio Scomparin) ha avuto luogo un secondo appuntamento di “Operazione San Gennaro“, voluto da Area 35 e dal noto fotografo napoletano Stefano Renna. Si è registrato un momento di partecipazione attiva della cittadinanza e degli operatori sociali e Napolitoday.it - Il Centro Direzione dopo le 17 diventa un deserto: vi spiego come riqualificarlo e rilanciarlo Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Nella galleria Caos 48 (Stefano Nasti e Fabrizio Scomparin) ha avuto luogo un secondo appuntamento di “Operazione San Gennaro“, voluto da Area 35 e dal noto fotografo napoletano Stefano Renna. Si è registrato un momento di partecipazione attiva della cittadinanza e degli operatori sociali e

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Crepa nella maggioranza di Stefano Lo Russo in Comune : "Viale è ancora nel centro sinistra?" - Silvio Viale fa ancora parte della maggioranza di centro sinistra che in Comune sostiene il sindaco Stefano Lo Russo? È quanto si chiede Claudio Cerrato, capogruppo del Partito Democratico in Sala Rossa, a poche ore dall’ultima proposta lanciata dal consigliere comunale di +Europa e Radicali... (Torinotoday.it)

Centro Sai di via Del Santuario - "Ritardi negli stipendi e mancanza di manutenzione" : la denuncia di Blasioli e Di Stefano - Dipendenti senza stipendio da mesi a causa del corto circuito in atto tra Comune di Pescara e Asp, l’Azienda pubblica di servizi alla persona che gestisce il Centro Sai di via del Santuario e ospita venti minori stranieri non accompagnati nell’ambito del sistema di accoglienza e integrazione... (Ilpescara.it)

Umbria - accordo centrodestra-Stefano Bandecchi : i malumori ternani e la possibile data delle elezioni regionali - Un accordo ormai prossimo ad essere ratificato. L’intesa di carattere nazionale tra Alternativa Popolare ed il centrodestra avrà ripercussioni immediate sull’Umbria, interessata da una consultazione che dovrebbe tenersi (come per l’Emilia Romagna) il prossimo 17-18 novembre, salvo ripensamenti... (Ternitoday.it)