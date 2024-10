I conti spiati di migliaia di politici, perquisito il pc dell’ex bancario. I pm: forse non ha agito da solo (Di venerdì 11 ottobre 2024) Roma, 11 ottobre 2024 – Si chiama Vincenzo Coviello ed è indagato per accesso abusivo ai sistemi informatici e tentato procacciamento di notizie sulla sicurezza dello Stato l’ex dipendente della filiale di Bisceglie di Intesa Sanpaolo licenziato ad agosto per aver messo il naso nei conti correnti di 3572 clienti dell’istituto, tra cui la premier Giorgia Meloni. Gli ufficiali di polizia giudiziaria gli hanno perquisito la casa e hanno sequestrato smartphone, tablet, hard disk e dispositivi informatici. Perché pensano che il 52enne di Bitonto, che oltre a Meloni ha spiato tra gli altri la sorella Arianna, l’ex compagno Andrea Giambruno, il presidente del Senato Ignazio La Russa, i ministri Guido Crosetto, Raffaele Fitto e Daniela Santanchè e i governatori Michele Emiliano e Luca Zaia, possa aver avuto dei complici. Quotidiano.net - I conti spiati di migliaia di politici, perquisito il pc dell’ex bancario. I pm: forse non ha agito da solo Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 11 ottobre 2024) Roma, 11 ottobre 2024 – Si chiama Vincenzo Coviello ed è indagato per accesso abusivo ai sistemi informatici e tentato procacciamento di notizie sulla sicurezza dello Stato l’ex dipendente della filiale di Bisceglie di Intesa Sanpaolo licenziato ad agosto per aver messo il naso neicorrenti di 3572 clienti dell’istituto, tra cui la premier Giorgia Meloni. Gli ufficiali di polizia giudiziaria gli hannola casa e hanno sequestrato smartphone, tablet, hard disk e dispositivi informatici. Perché pensano che il 52enne di Bitonto, che oltre a Meloni ha spiato tra gli altri la sorella Arianna, l’ex compagno Andrea Giambruno, il presidente del Senato Ignazio La Russa, i ministri Guido Crosetto, Raffaele Fitto e Daniela Santanchè e i governatori Michele Emiliano e Luca Zaia, possa aver avuto dei complici.

