‘Giro d' Italia in 100 Vini’ fa tappa ad Arese un fine settimana di degustazioni

Arese (Milano), 11 ottobre 2024 - Fa tappa a "Il Centro" di Arese il "Giro d'Italia in 100 Vini" l'evento enologico itinerante organizzato in collaborazione con Grandi Vigne, l'etichetta dell'insegna Iper La grande i che riunisce vini di elevata qualità di piccoli produttori Italiani. L'appuntamento che celebra la tradizione vinicola del nostro Paese, giunta alla seconda tappa, si terrà dal 18 al 20 ottobre, nell'area eventi della galleria al 1° piano dello shopping mall, tutti i giorni dalle 12 alle 21. Sarà possibile acquistare al costo di 5 euro, un kit di degustazione che permetterà di assaporare i vini provenienti dalle diverse regioni d'Italia. Il kit, composto da un bicchiere di vetro, una sacca porta-bicchiere e un taccuino, potrà essere acquistato presso la Cassa Bicchieri dell'appuntamento dalle 12 alle 20.30.

