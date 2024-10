Giorgetti: “Sarà una manovra equilibrata. Chiedere sacrifici ai banchieri non è una bestemmia” (Di venerdì 11 ottobre 2024) “Sarà una manovra equilibrata che metterà a tacere anche le accuse che ho visto anche in questi giorni che fanno parte del dibattito politico, ma che, tendenzialmente, sviano il problema”. Con parole nette il ministro dell’economia, Giancarlo Giorgetti interviene in collegamento con l’evento di FdI a Milano ‘Far crescere insieme l’Italia’ e azzera le polemiche. “Faremo dei tagli significativi, Chiederemo dei sacrifici ai ministeri e alle strutture pubbliche”, annuncia il ministro dell’Economia aggiungendo ironicamente “se nessuno si offende”, ci saranno “dei ritocchi sulle entrate ma, tra virgolette, a chi se lo merita”. Detto chiaramente: “Le persone fisiche, le imprese non hanno niente da temere”. Secoloditalia.it - Giorgetti: “Sarà una manovra equilibrata. Chiedere sacrifici ai banchieri non è una bestemmia” Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) “unache metterà a tacere anche le accuse che ho visto anche in questi giorni che fanno parte del dibattito politico, ma che, tendenzialmente, sviano il problema”. Con parole nette il ministro dell’economia, Giancarlointerviene in collegamento con l’evento di FdI a Milano ‘Far crescere insieme l’Italia’ e azzera le polemiche. “Faremo dei tagli significativi,mo deiai ministeri e alle strutture pubbliche”, annuncia il ministro dell’Economia aggiungendo ironicamente “se nessuno si offende”, ci saranno “dei ritocchi sulle entrate ma, tra virgolette, a chi se lo merita”. Detto chiaramente: “Le persone fisiche, le imprese non hanno niente da temere”.

