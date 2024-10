Gilmour: «Sto cercando di imparare l’italiano, è una questione di rispetto. Non penso che guiderò a Napoli» (Di venerdì 11 ottobre 2024) Billy Gilmour, centrocampista del Napoli, ha raccontato ai canali della nazionale scozzese, con cui ora è impegnato, del suo arrivo in azzurro. «La Premier League è sempre stato il sogno, ma quando è arrivata l’opportunità di andare fuori ho voluto confrontarmi con una nuova realtà. Le mie aspettative a Napoli sono state superate: nelle prime due partite, vedere tutti quei tifosi allo stadio e l’atmosfera incredibile che c’era in città Abbiamo fatto una grande partenza in campionato. Sto amando ogni momento in questa mia nuova esperienza al Napoli, questa è una città straordinaria che vive di calcio. Anche in Scozia è così». Gilmour sull’italiano «Sto lavorando duro, sto cercando di imparare la lingua e la cultura, spero di poter parlare meglio tra un paio di mesi. Ilnapolista.it - Gilmour: «Sto cercando di imparare l’italiano, è una questione di rispetto. Non penso che guiderò a Napoli» Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Billy, centrocampista del, ha raccontato ai canali della nazionale scozzese, con cui ora è impegnato, del suo arrivo in azzurro. «La Premier League è sempre stato il sogno, ma quando è arrivata l’opportunità di andare fuori ho voluto confrontarmi con una nuova realtà. Le mie aspettative asono state superate: nelle prime due partite, vedere tutti quei tifosi allo stadio e l’atmosfera incredibile che c’era in città Abbiamo fatto una grande partenza in campionato. Sto amando ogni momento in questa mia nuova esperienza al, questa è una città straordinaria che vive di calcio. Anche in Scozia è così».sul«Sto lavorando duro, stodila lingua e la cultura, spero di poter parlare meglio tra un paio di mesi.

Fontana : “McTominay ha restituito vigore al centrocampo del Napoli. Su Gilmour…” - Su Lukaku Lukaku? Si sente frenato dalla non perfetta forma fisica, ma mi sta sempre bene che fa gol ed assist in ogni partita, ovvio che al 70% sposti gli equilibri per fisicità e gestione della palla eccellente. Esce sempre vittorioso da ogni duello e se non va al tiro, mette in condizione i suoi compagni di farlo. (Terzotemponapoli.com)

Napoli - Conte e l’apprezzamento per Billy Gilmour : “E’ forte - mi sta mettendo in difficoltà” - L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, nella conferenza pre-Como, partita poi vinta dagli azzurri per 3-1, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato, in particolare, di uno suo calciatore, lo scozzese Billy Gilmour. . it. ltimo, in questa prima parte di stagione, si sta accontentando. (Dailynews24.it)

Napoli-Como - Conte : “In difficoltà con Gilmour. A chi mette pressione rispondo in napoletano” - Tutte le partite sono sempre difficili. Le partite vanno sempre giocate. Questa pressione deve alzare il livello d’attenzione, noi dobbiamo essere bravi a tapparci le orecchie. Antonio Conte incrocia Cesc Fabregas in un incontro tutto inedito tra allievo e maestro. Ci sono delle strutture che devono essere migliorate, ma mi dispiacerebbe se diventassero solo musei. (Spazionapoli.it)