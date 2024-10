Galliate, davanti alle scuole arrivano le barriere automatiche (Di venerdì 11 ottobre 2024) barriere automatiche davanti alle scuole di Galliate. Lo ha stabilito il Comune. Le sbarre "intelligenti" sostituiranno le transenne messe e tolte manualmente ogni volta dai vigili per garantire l'area pedonale all'entrata e uscita degli alunni. Il progetto vale 163.358 euro (di cui 133.890 Novaratoday.it - Galliate, davanti alle scuole arrivano le barriere automatiche Leggi tutta la notizia su Novaratoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)di. Lo ha stabilito il Comune. Le sbarre "intelligenti" sostituiranno le transenne messe e tolte manualmente ogni volta dai vigili per garantire l'area pedonale all'entrata e uscita degli alunni. Il progetto vale 163.358 euro (di cui 133.890

