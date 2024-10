Formia / Rio Fresco tra vegetazioni incolta e ratti: scattano le indagini dei Carabinieri Forestali (Di venerdì 11 ottobre 2024) Formia – Sulla situazione, preoccupante sul piano igienico-sanitario ed ambientale, in cui versa il tratto terminale (all’altezza della sua foce nei pressi di piazza Risorgimento) del Rio Fresco a Formia indagano ora anche i Carabinieri Forestali. I cittadini residenti della zona l’avevano annunciato che, di fronte all’immobilismo e alla paralisi amministrativa del comune, avrebbero, dopo L'articolo Formia / Rio Fresco tra vegetazioni incolta e ratti: scattano le indagini dei Carabinieri Forestali Temporeale Quotidiano. Temporeale.info - Formia / Rio Fresco tra vegetazioni incolta e ratti: scattano le indagini dei Carabinieri Forestali Leggi tutta la notizia su Temporeale.info (Di venerdì 11 ottobre 2024)– Sulla situazione, preoccupante sul piano igienico-sanitario ed ambientale, in cui versa il tratto terminale (all’altezza della sua foce nei pressi di piazza Risorgimento) del Rioindagano ora anche i. I cittadini residenti della zona l’avevano annunciato che, di fronte all’immobilismo e alla paralisi amministrativa del comune, avrebbero, dopo L'articolo/ RiotraledeiTemporeale Quotidiano.

