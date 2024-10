Ferrari e Alfa in lutto, addio a una vera leggenda (Di venerdì 11 ottobre 2024) lutto nel mondo dei motori ed in particolare per Ferrari e Alfa Romeo. Si è spento una vera e propria leggenda. La notizia della sua scomparsa, avvenuta all’età di 84 anni, ha destato particolare scalpore. Nessuno se lo sarebbe aspettato. La sua morte lascia una sensazione di angoscia e tristezza infinita. Sarà difficile colmare il vuoto lasciato dalla sua dipartita. (Continua) Leggi anche: Alberto Porta, il volto noto della MotoGp dice addio a Mediaset : il messaggio su Twitter Leggi anche: Paola Marella, la verità sulla morte: cos’è il male che l’ha colpita e i sintomi Alfa e Ferrari in lutto, è morto all’età di 84 anni Il mondo del motorsport in lutto per la scomparsa, all’età di 84 anni, di un noto ingegnere, uno dei papà dell’Alfa Romeo. Nell’ambiente era stimato sia come uomo che come professionista. Tvzap.it - Ferrari e Alfa in lutto, addio a una vera leggenda Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)nel mondo dei motori ed in particolare perRomeo. Si è spento unae propria. La notizia della sua scomparsa, avvenuta all’età di 84 anni, ha destato particolare scalpore. Nessuno se lo sarebbe aspettato. La sua morte lascia una sensazione di angoscia e tristezza infinita. Sarà difficile colmare il vuoto lasciato dalla sua dipartita. (Continua) Leggi anche: Alberto Porta, il volto noto della MotoGp dicea Mediaset : il messaggio su Twitter Leggi anche: Paola Marella, la verità sulla morte: cos’è il male che l’ha colpita e i sintomiin, è morto all’età di 84 anni Il mondo del motorsport inper la scomparsa, all’età di 84 anni, di un noto ingegnere, uno dei papà dell’Romeo. Nell’ambiente era stimato sia come uomo che come professionista.

È scomparso l’ingegner Giovanni Marelli, tecnico di Ferrari e Alfa - Classe 1940, ha progettato monoposto e prototipi del Cavallino, per passare al Biscione, dove ha contribuito a far vincere il Mondiale Marche e a realizzare il programma del rientro in F.1 Classe 1940 ... (ruoteclassiche.quattroruote.it)

Addio a Giovanni Marelli, protagonista in F1 con Ferrari e Alfa Romeo - 4 minuti per la lettura VENEZIA (ITALPRESS) – E’ scomparso l’Ingegnere Giovanni Marelli. Protagonista nel mondo dell’auto: prima con incarichi di Direttore Tecnico in Ferrari e Alfa Romeo, poi CEO del ... (quotidianodelsud.it)

