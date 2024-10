Fassino, archiviato il profumo gate: l’ex ministro ha pagato 500 euro di risarcimento (Di venerdì 11 ottobre 2024) È finito con l’archiviazione il caso del profumo sottratto da Piero Fassino al duty free di Fiumicino. l’ex ministro e parlamentare del Partito democratico ha pagato un risarcimento di 500 euro (circa il quadruplo del costo della boccetta) evitando così il processo penale. Il gip di Civitavecchia ha accettato l’istanza della sua difesa per «condotta riparatoria» e in considerazione della particolare «tenuità del fatto». Per Fassino si era trattato di un equivoco, ma le telecamere avevano ripreso movimenti sospetti Il furto era avvenuto il 15 aprile 2024 nello scalo romano e riguardava un profumo di Chanel di circa 100 euro. L’onorevole aveva parlato di un equivoco, sostenendo che la boccetta fosse scivolata nella tasca della sua giacca per sbaglio, dovendo lui gestire con una mano il trolley (si stava imbarcando per Strasburgo) e con l’altra il cellulare che aveva iniziato a squillare. Lettera43.it - Fassino, archiviato il profumo gate: l’ex ministro ha pagato 500 euro di risarcimento Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) È finito con l’archiviazione il caso delsottratto da Pieroal duty free di Fiumicino.e parlamentare del Partito democratico haundi 500(circa il quadruplo del costo della boccetta) evitando così il processo penale. Il gip di Civitavecchia ha accettato l’istanza della sua difesa per «condotta riparatoria» e in considerazione della particolare «tenuità del fatto». Persi era trattato di un equivoco, ma le telecamere avevano ripreso movimenti sospetti Il furto era avvenuto il 15 aprile 2024 nello scalo romano e riguardava undi Chanel di circa 100. L’onorevole aveva parlato di un equivoco, sostenendo che la boccetta fosse scivolata nella tasca della sua giacca per sbaglio, dovendo lui gestire con una mano il trolley (si stava imbarcando per Strasburgo) e con l’altra il cellulare che aveva iniziato a squillare.

