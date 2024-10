“Farwest”, intervista a Salvo Sottile: “Nessuna tensione con Massimo Giletti, facciamo due programmi diversi. Torneremo ad indagare sull’aggressione a Iovino” (Di venerdì 11 ottobre 2024) Da venerdì 11 ottobre torna in prima serata su Raitre “Farwest” condotto da Salvo Sottile. Nelle nuove puntate si indagherà sul randagismo e sulla situazione dei canili in Italia, sull’emergenza sanità e poi ci sarà un’intervista esclusiva a Valentina Misseri, sorella di Sabrina, condannata per l’omicidio della cugina Sarah Scazzi. Ancora una volta l’obiettivo del programma è di accendere un faro su realtà e territori dove lo Stato non arriva in cui a pagare sono i più deboli. “Farwest”, intervista a Salvo Sottile Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Salvo Sottile. Il giornalista ci ha anticipato quali saranno i temi che verranno approfonditi nelle puntate della nuova edizione: “Partiremo dalla sanità con le aggressioni ai medici e agli infermieri, abbiamo la testimonianza della sorella di quella ragazza che morì sotto i ferri e sentiremo il suo punto di vista. Superguidatv.it - “Farwest”, intervista a Salvo Sottile: “Nessuna tensione con Massimo Giletti, facciamo due programmi diversi. Torneremo ad indagare sull’aggressione a Iovino” Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Da venerdì 11 ottobre torna in prima serata su Raitre “” condotto da. Nelle nuove puntate si indagherà sul randagismo e sulla situazione dei canili in Italia, sull’emergenza sanità e poi ci sarà un’esclusiva a Valentina Misseri, sorella di Sabrina, condannata per l’omicidio della cugina Sarah Scazzi. Ancora una volta l’obiettivo del programma è di accendere un faro su realtà e territori dove lo Stato non arriva in cui a pagare sono i più deboli. “”,Noi di SuperGuida TV abbiamo videoto in esclusiva. Il giornalista ci ha anticipato quali saranno i temi che verranno approfonditi nelle puntate della nuova edizione: “Partiremo dalla sanità con le aggressioni ai medici e agli infermieri, abbiamo la testimonianza della sorella di quella ragazza che morì sotto i ferri e sentiremo il suo punto di vista.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Farwest - Salvo Sottile torna in prima serata con inchieste e reportage - Farwest è un programma di Salvo Sottile realizzato insieme agli inviati Andrea Sceresini, Carmine Gazzanni, Chiara Ingrosso, Giulia Torlone, Ludovico Tallarita, Manuela Iatì, Marialaura Cruciani, Stefano Ciardi e Tommaso Mattei. Cercheremo di farlo, come sempre, in modo avvincente", ha detto il conduttore. (Liberoquotidiano.it)

Rai3 - torna “FarWest” di Salvo Sottile - “l’anti-talk per eccellenza” - E quindi cerchiamo di farlo al meglio. Roma, 9 ott. I cani ce li abbiamo tutti, ma c’è un mondo, un far west di cani randagi in giro per l’Italia, che sono 25 mila, sono tantissimi, di cui nessuno sa nulla. it. Noi siamo orgogliosi di essere l’anti-talk. Nella prima puntata di venerdì 11 ottobre – ha anticipato Sottile – “facciamo un viaggio in questa guerra tra poveri, tra infermieri e ... (Ildenaro.it)

Giletti flop su Rai3 : Usigrai tuona e Salvo Sottile sacrificato per nulla - La scelta di affidare a Giletti la prima serata del palinsesto Rai, con un compenso che si dice superi i 350mila euro a puntata, ha sollevato critiche non solo dal pubblico ma anche all'interno della stessa azienda. Secondo l'Usigrai, la coppia alla guida dell'azienda pubblica avrebbe imboccato una strada sbagliata, sacrificando la professionalità dei dipendenti Rai per inseguire un presunto ... (Tvpertutti.it)